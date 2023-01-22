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Эксперт указал на вину ФРГ в прекращении поставок энергоресурсов из России
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В Австрии указали на страх ФРГ рассказать населению правду о проблемах с газом

Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе: в ФРГ боятся сказать народу правду про проблемы с газом
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Фото: REUTERS/John Macdougall
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Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе 22 января назвал ложью заявление главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека о том, что РФ сама прекратила поставки газа в Германию.

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«Это очевидная неправда. Россия хотела и была готова продолжать поставки газа в Евросоюз (ЕС) и Германию. Однако Украина и Польша предотвратили дальнейшие трубопроводные поставки», — сообщил он в беседе с «РИА Новости».

Штрахе напомнил, что «Северный поток» был поврежден, при этом российскую сторону не допускают к расследованию, а «Северный поток — 2» по решению ФРГ был выведен из эксплуатации.

Таким образом, считает бывший вице-канцлер, правительство ФРГ просто напросто боится сказать правду своему народу, так как в таком случае ему придется признать, что оно само несет ответственность за сложившуюся ситуацию.

Однако в стране уже наблюдается значительная нехватка энергии, высокие счета за газ и электричество, что в обозримом будущем приведет к сбоям в работе промышленности, считает Штрахе.

Свое заявление Хабек сделал ранее 22 января. По его словам, Россия виновата в остановке поставок, из-за чего у Германии нет в наличии половины необходимого топлива. При этом он не указал, что переход страны к зеленой энергетике с отказом от ископаемого топлива произошел под давлением США.

Кроме того, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин сообщил «Известиям», что обвинения со стороны Германии безосновательны, так как Москва заинтересована в торговле энергоносителями.

Эксперт напомнил, что проблемы ФРГ начались еще в 2021 году, когда отсутствие резервов для того, чтобы заместить выпадающую энергии ветра, привело к тому, что цены начали расти.

До этого, 14 января, немецкая газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten написала, что энергетический кризис в Европе далек от завершения. В материале уточняется, что, после того как Европа перестала импортировать у РФ энергоносители, европейские страны стали вынуждены закупать сжиженный природный газ, который транспортируется в основном на кораблях, из-за чего энергоресурс обходится им гораздо дороже.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это привело к усугублению энергетического кризиса в Европе, росту цен и инфляции.

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