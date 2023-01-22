Эксперт указал на вину ФРГ в прекращении поставок энергоресурсов из России

Обвинения со стороны Германии в том, что это Россия виновата в отказе поставок ресурсов в ФРГ, безосновательны, так как Москва заинтересована в торговле энергоносителями. Об этом 22 января «Известиям» заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«В прошлом году были введены эмбарго на поставки угля, нефти. Будет введен запрет на нефтепродукты. Был взорван «Северный поток», который являлся основным направлением поставок газа. Россия здесь ни при чем, она была заинтересована в поставках ресурсов в сторону Германии. Но силы, которые решают за нее, сами себя ограничили», — сообщил он.

Эксперт напомнил, что проблемы Германии начались еще в 2021 году, когда отсутствие резервов для того, чтобы заместить выпадающую энергии ветра, привело к тому, что цены начали расти. Стоимость газа впервые выросла до $1 тыс. за 1000 куб. м. в сентябре 2021-го, отметил Пикин.

«Москва заинтересована в том, чтобы поставлять энергоресурсы Европе. Провокаций как таковых нет, потому что Европа сама себе отказала. Она понимает, кто взорвал «Северный поток», но при этом ничего не делает, не восстанавливает его. То, что они сами спродюсировали, то и получили», — рассказал специалист.

По его словам, обвинения министра экономики Германии Роберта Хабека в адрес России говорят о том, что он сам ничего не понимает в экономике.

«В Германии очень серьезно зависели от российского угля, даже еще сильнее, чем от отдельных видов других энергоносителей. Теперь закупать приходится через полмира — в Индонезии и ЮАР. Они это сделали заранее, спланировали. Так почему теперь удивляются, непонятно», — указал Пикин.

Ранее Хабек заявлял соотечественникам, что Россия виновата в остановке поставок, из-за чего у Германии нет в наличии половины необходимого топлива. При этом он не указал, что переход страны к зеленой энергетике с отказом от ископаемого топлива произошел под давлением США.

До этого, 14 января, немецкая газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten написала, что энергетический кризис в Европе далек от завершения. В материале уточняется, что, после того как Европа перестала импортировать у РФ энергоносители, европейские страны стали вынуждены закупать сжиженный природный газ, который транспортируется в основном на кораблях, из-за чего энергоресурс обходится им гораздо дороже.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это привело к усугублению энергетического кризиса в Европе, росту цен и инфляции.