Украинские боевики 22 января обстреляли село Фомовку в Сватовском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что огонь велся из артиллерии натовского калибра 155 мм. Всего по селу было выпущено четыре снаряда. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее 22 января украинские боевики также обстреляли жилые дома мирного населения в городе Новая Каховка в Херсонской области. Несколько зданий в результате обстрела загорелись.

До этого администрация города сообщала, что из-за обстрелов с украинской стороны днем 22 января без света остались восемь населенных пунктов.

В этот же день мирный житель получил ранения при обстреле украинскими военными Петровского района Донецка. В Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) 16 января сообщили, что интенсификация обстрелов Донецка украинскими войсками связана с получением Киевом новой партии ракет со стороны Запада.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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