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ВСУ обстреляли село в ЛНР натовскими снарядами

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Украинские боевики 22 января обстреляли село Фомовку в Сватовском районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Штурм этих населенных пунктов может стать предвестником крупного наступления, считают эксперты

Отмечается, что огонь велся из артиллерии натовского калибра 155 мм. Всего по селу было выпущено четыре снаряда. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее 22 января украинские боевики также обстреляли жилые дома мирного населения в городе Новая Каховка в Херсонской области. Несколько зданий в результате обстрела загорелись.

До этого администрация города сообщала, что из-за обстрелов с украинской стороны днем 22 января без света остались восемь населенных пунктов.

В этот же день мирный житель получил ранения при обстреле украинскими военными Петровского района Донецка. В Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) 16 января сообщили, что интенсификация обстрелов Донецка украинскими войсками связана с получением Киевом новой партии ракет со стороны Запада.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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