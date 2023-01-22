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Мужчина пострадал в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Мирный житель получил ранения при обстреле украинскими военными Петровского района Донецка 21 января. Уточненные данные сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«Город Донецк (Петровский район): по улице Водолечебной, 52, ранен мужчина 1957 года рождения», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале в воскресенье, 22 января.

Накануне мужчина погиб при обстреле украинскими военными Кировского района Донецка.

В Народной милиции Донецкой Народной Республики 16 января сообщили, что интенсификация обстрелов Донецка украинскими войсками связана с получением Киевом новой партии ракет со стороны Запада.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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