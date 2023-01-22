Пелоси провела ритуал по изгнанию злых духов из своего дома
Бывший спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси вызывала священников для проведения обряда экзорцизма в собственном доме после нападения на ее супруга Пола. Об этом сообщила 22 января газета The New York Times со ссылкой на дочь политика.
«В течение Дня благодарения она вызывала священников, которые пытались совершить экзорцизм в доме и проводили обряды», — рассказала она.
По ее мнению, Нэнси Пелоси испытывала чувство вины после нападения на супруга, что ее «сломало».
О нападении на мужа Пелоси Пола стало известно 28 октября 2022 года. Инцидент произошел в их доме в Сан-Франциско, Нэнси в это время находилась в Вашингтоне.
Напавшего задержали по горячим следам, им оказался 42-летний уроженец Канады Дэвид Депейп. Известно, что в момент нападения он был вооружен молотком. В результате муж Пелоси получил тупые травмы головы и тела. Он перенес хирургическую операцию.
ФБР начало расследование по факту нападения. Телеканал CNN писал, что Депейп раньше поддерживал конспирологические теории.
Нападавшему предъявлено обвинение в нападении на члена семьи должностного лица США и попытке похитить должностное лицо США. В совокупности ему грозит до 50 лет тюрьмы.