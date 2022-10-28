ФБР приступило к расследованию нападения на мужа Пелоси

Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование по факту проникновения неизвестного в дом спикера палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси и нападения на ее супруга Пола. Об этом пишет The Washington Post 28 октября.

Расследование проводится совместно с полицией Капитолия и Сан-Франциско.

Проникновение произошло в Сан-Франциско, но из-за статуса потерпевшего расследование ведется несколькими департаментами и федеральными органами, передает RT.

О нападении на 82-летнего мужа Пелоси в доме семьи в Сан-Франциско стало известно ранее в этот день, сообщает телеканал «Звезда».

В полиции сообщили CNN, что напавший на Пелоси был вооружен молотком. По данным телеканала, мужчина сможет оправиться после атаки. он получил тупые травмы головы и тела.

Нападавшего задержали, выясняются мотивы преступления, сообщает телеканал «360».

Самой Пелоси в этот момент не было в городе, передает НСН.

Президент США Джо Байден лично позвонил Нэнси Пелоси, чтобы выразить ей свою поддержку после нападения на мужа.