Многие участвующие в боях жители населенных пунктов Западной Украины погибают на фронте. Об этом 21 января сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на очевидцев.

В публикации приводятся слова главы администрации поселка Новый Ярычев Львовской области Петра Соколовского. Он рассказал, что в боевых действиях на востоке Украины участвует около 600 жителей поселка, многие из которых погибли.

Директор школы села Неслухов Львовской области Оксана Сервило, в свою очередь, рассказала, что в боях погибло большое количество ее знакомых. Многих погибших привозят из Артемовска (укр. название — Бахмут), отметила она.

18 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на подконтрольной Киеву части Запорожской области идут массовые облавы и насильственная мобилизация.

По его словам, боевые группы военных, полицейских «блокируют едущих за рулем запорожцев непосредственно на дороге, вручают им повестку, вытаскивают из автомобиля и отправляют на фронт».

9 января в Сети появились кадры, на которых украинцам призывного возраста вручают повестки в людных местах.

24 декабря бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали мобилизовать подростков и недееспособных граждан страны из-за огромных потерь. Полковник отметил, что, по его данным, украинская армия потеряла около 100 тыс. солдат убитыми и еще около 35 тыс. человек пропали без вести.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля. 16 ноября срок действия военного положения и всеобщей мобилизации был в очередной раз продлен на 90 суток, до 19 февраля.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».