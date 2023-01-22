Финляндия удовлетворила запрос Турции на экстрадицию

Минувшей осенью Финляндия удовлетворила один запрос Турции на экстрадицию. Об этом 22 января сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на информагентство STT.

Мужчина был выдан в октябре. В Турции он был осужден за ограбление.

Всего, по данным министерства Финляндии, были экстрадированы три гражданина Турции с 2019 года.

В настоящее время рассматривается один запрос, еще один был отклонен в конце 2022 года.

18 мая 2022 года Финляндия вместо со Швецией подала заявку на вступление в НАТО. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

Для включения Финляндии и Швеции в НАТО их кандидатуру должны одобрить все страны — члены альянса. В настоящий момент заявки одобрили 28 стран из 30, кроме Венгрии и Турции. В то же время Будапешт заявлял о готовности завершить процесс вступления двух новых стран в НАТО.

В июне 2022 года Турция представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана.

19 января министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в альянс НАТО раздельно возможно, но оно осложнило бы для Хельсинки планирование национальной обороны.