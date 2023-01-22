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Пять автомобилей столкнулись на Кольцевой дороге в Москве

Три полосы перекрыты на МКАД из-за столкновения пяти авто
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Фото: Департамент транспорта Москвы
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Пять автомобилей столкнулись 22 января на внутренней стороне 108-го км Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) перед развязкой с шоссе Энтузиастов.

По данным столичного департамента транспорта, в районе аварии затруднено движение: перекрыты три полосы из пяти. На месте работают экстренные службы.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Утром в воскресенье в Москве произошла еще одна авария. На внутренней стороне 64-го км МКАД автомобиль вылетел с проезжей части и перевернулся. Движение в районе ДТП было затруднено.

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