Пять автомобилей столкнулись на Кольцевой дороге в Москве
Пять автомобилей столкнулись 22 января на внутренней стороне 108-го км Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) перед развязкой с шоссе Энтузиастов.
По данным столичного департамента транспорта, в районе аварии затруднено движение: перекрыты три полосы из пяти. На месте работают экстренные службы.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Утром в воскресенье в Москве произошла еще одна авария. На внутренней стороне 64-го км МКАД автомобиль вылетел с проезжей части и перевернулся. Движение в районе ДТП было затруднено.