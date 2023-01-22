В Турции посвятили намаз защите Корана после его сожжения в Швеции
Прихожане около 90 тыс. мечетей в Турции читали Коран во время утреннего намаза 22 января. Об этом рассказал телеканал TRT.
Это стало ответом на призыв главы управления по делам религии страны Али Эрбаша провести общенациональную акцию и выразить протест против публичного сожжения Корана в Стокгольме.
Накануне лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в шведской столице. Сообщалось, что мужчина получил от властей разрешение на проведение этой акции.
После этого активисты демонстративно сожгли флаг Швеции у генерального консульства в Стамбуле. После этого участники митинга читали Коран и молились.
В свою очередь министерство иностранных дел Турции обвинило Швецию в нарушении обязательств по процессу вступления в НАТО на фоне инцидента с сожжением Корана. В ведомстве подчеркнули, что ожидают от Швеции «конкретных и эффективных шагов помимо риторики, особенно в борьбе с терроризмом, в соответствии с ее обязательствами по трехстороннему меморандуму».
В МИД Кувейта также осудили акцию с сожжением Корана. Глава ведомства Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах призвал международное сообщество выполнить свои обязательства по прекращению таких действий, отвергнуть все формы ненависти и экстремизма и привлечь виновных к ответственности.
Глава министерства иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем ответил на обвинения, что исламофобские провокации ужасны, но, несмотря на это, в стране установлена свобода выражения мнений. По его словам, состоявшаяся акция вовсе не означает, что власти Швеции поддерживают исламофобию.