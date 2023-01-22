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Посол ЮАР рассказал об обсуждении открытия прямых рейсов с Россией

Посол Макетука: ЮАР обсуждает запуск прямых рейсов с российской Nordwind
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Lyu Tianran
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ЮАР обсуждает с Россией запуск прямых рейсов в Кейптаун. Об этом 22 января сообщил посол республики в РФ Мзувукиле Макетука.

Взлет тронулся: РФ готовится запустить авиасообщение с Северным Кипром
Тем не менее дипломатического признания за этим не последует

«В конце февраля 2022 года мы должны были запустить четыре прямых рейса, один из них в Кейптаун, потому что русским нравится этот город. Наш департамент транспорта обсуждал с российским транспортным министерством рейсы «Аэрофлота», потом нам сообщили, что было принято решение, что это будет компания Nordwind», — рассказ он «РИА Новости».

Дипломат добавил, что сейчас ЮАР ждет ответа о готовности Nordwind. По его словам, в перспективе вслед за пассажирским может быть открыто грузовое авиасообщение.

19 января глава правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили заявил, что в Грузии позитивно отнесутся к возобновлению авиасообщения с Россией. По его словам, отмена запрета полетов станет серьезным облегчением для сотен тысяч грузинских граждан, проживающих в РФ.

Днем ранее глава российского МИДа Сергей Лавров выразил надежду на то, что прямые рейсы из России в Грузию будут восстановлены в ближайшем будущем. Он также отметил, что «способность Грузии противостоять открытому давлению Запада заслуживает уважения».

До этого, 23 декабря, кенийский посол в Москве Бенсон Огуту рассказал, что Кения и Россия работают по вопросу установления регулярного прямого авиасообщения между странами для поддержания сотрудничества. Он уточнил, что стороны уже достигли консенсуса по вопросу запуска чартерных рейсов.

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