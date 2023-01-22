Референдум об изменении конституции Словакии признают недействительным

Прошедший в Словакии референдум об изменениях в конституцию признают недействительным из-за низкой явки. Об этом 21 января сообщил местный телеканал ТАЗ со ссылкой на государственное управление статистики.

Отмечается, что референдум о внесении изменений в конституцию, предполагающих возможность досрочного прекращения полномочий парламента, прошел накануне, 21 января. По предварительным подсчетам, в нем приняли участие около 27,26% граждан.

«Для того чтобы результаты референдума были признаны действительными, необходимо участие более половины граждан, имеющих право голоса, то есть 2,2 млн жителей республики. Таким образом, результаты данного референдума будут считаться недействительными», — говорится в сообщении телеканала.

При этом, согласно неофициальным данным статуправления, изменения в конституцию поддержали 97% проголосовавших граждан. Официально результаты должны объявить 22 января.

Референдум прошел по инициативе оппозиционной партии «Курс — социальная демократия», которая в 2022 году собрала под петицией о его проведении более 380 тыс. подписей.

Это уже девятый в истории самостоятельной Словаки референдум. При этом всего один из них был признан действительным — о вступлении в Евросоюз в 2003 году.

16 декабря прошлого года президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку правительства, возглавляемого премьер-министром страны Эдуардо Хегером. Сообщалось, что Хегер будет исполнять свои обязанности до проведения новых досрочных выборов.

15 декабря стало известно, что депутаты национального совета (парламента) Словакии вынесли вотум недоверия правительству Хегера. В итоге в ходе голосования данное решение поддержали 78 депутатов из 150, составляющих парламент.

Свое мнение оппозиция обосновала тем, что кабинет министров начал вести «хаотичные и неуспешные», по ее мнению, действия по решению экономических проблем в стране, связанных, в частности, с энергетическим кризисом.

26 августа министр экономики Словакии Рихард Сулик сообщил, что в стране распалась правительственная коалиция. Она состояла из правоцентристской партии «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ), либерально-консервативной партии «За людей», либеральной партии «Свобода и солидарность» (СиС) и правоцентристского политического движения «Мы — семья».

Руководство СиС настаивало на отставке министра финансов и лидера ОЛНЛ Игора Матовича, однако он не пожелал покинуть правительство. В результате министры от СиС сами объявили о своей отставке 31 августа.