Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харькове
Экономика
Безработица в России обновила исторический минимум
Мир
Стоимость военной помощи Нидерландов Украине составила почти €1 млрд
Общество
Паромное сообщение между Сочи и Турцией запустят в 2023 году
Общество
Движение по Крымскому мосту ограничат 19 декабря из-за ремонтных работ
Экономика
ЕС ослабит санкции против ряда российских предпринимателей
Мир
Греция направит Украине вооружение только взамен на ПРО Patriot из США
Мир
Полиция ЦАР назвала терактом покушение на главу Русского дома
Мир
Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
Наука
В «Роскосмосе» опровергли информацию о температуре 50 °C на корабле «Союз МС-22»
Мир
Президент Словакии приняла отставку правительства
Мир
Мэр Харькова сообщил о «колоссальных разрушениях» в городе

Президент Словакии приняла отставку правительства

0
Фото: TASS/EPA/ALBERT ZAWADA
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку правительства, возглавляемого премьер-министром страны Эдуардо Хегером. Об этом 16 декабря сообщило информационное агентство ТАСР.

«Консенсуса в вопросе нефтяного эмбарго не будет»
Депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик — о спорах вокруг очередного пакета санкций против РФ и возможности вступления Украины в ЕС

Сообщается, что Хегер будет исполнять свои обязанности до проведения новых выборов. Чапутова попросила его и других членов правительства до конца января 2023 года принять все необходимые меры, чтобы провести досрочные выборы.

«Считаю необходимым провести досрочные выборы в первой половине следующего года <...> В случае, если решение о досрочных выборах не будет принято в указанный срок, я предприму дальнейшие шаги в соответствии с конституцией», — заявила она.

Накануне, 15 декабря, сообщалось, что депутаты национального совета (парламента) Словакии вынесли вотум недоверия правительству Хегера. В итоге в ходе голосования данное решение поддержали 78 депутатов из 150, составляющих парламент.

Свое мнение оппозиция обосновала тем, что кабинет министров начал вести «хаотичные и неуспешные», по ее мнению, действия по решению экономических проблем в стране, связанных, в частности, с энергетическим кризисом.

26 августа министр экономики Словакии Рихард Сулик сообщил, что в стране распалась правительственная коалиция. Она состояла из правоцентристской партии «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ), либерально-консервативной партии «За людей», либеральной партии «Свобода и солидарность» (СиС) и правоцентристского политического движения «Мы — семья».

Руководство СиС настаивало на отставке министра финансов и лидера ОЛНЛ Игора Матовича, однако он не пожелал покинуть правительство. В результате министры от СиС сами объявили о своей отставке 31 августа.

До этого, 16 июля, российский сенатор Алексей Пушков предположил, что Европе грозит волна отставок и кризисы в политике из-за недовольства населения. По его словам, оно связано с несоответствием ожиданий граждан, которые предполагают, что правительства должны рационально управлять с соблюдением интересов общества. По факту же они видят порой безумные решения в сфере энергетики и не менее безумные санкционные войны, которые бьют по экономикам их стран.

Ранее, 23 апреля, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что правительство после указа президента РФ Владимира Путина о переводе расчетов за газ в рубли намерено заплатить России за топливо в евро. Затем, чтобы российский Газпромбанк сам уже конвертировал потом данную сумму в рубли. Таким образом, страна согласилась получать газ по российским правилам.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022