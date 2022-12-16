Президент Словакии приняла отставку правительства

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку правительства, возглавляемого премьер-министром страны Эдуардо Хегером. Об этом 16 декабря сообщило информационное агентство ТАСР.

Сообщается, что Хегер будет исполнять свои обязанности до проведения новых выборов. Чапутова попросила его и других членов правительства до конца января 2023 года принять все необходимые меры, чтобы провести досрочные выборы.

«Считаю необходимым провести досрочные выборы в первой половине следующего года <...> В случае, если решение о досрочных выборах не будет принято в указанный срок, я предприму дальнейшие шаги в соответствии с конституцией», — заявила она.

Накануне, 15 декабря, сообщалось, что депутаты национального совета (парламента) Словакии вынесли вотум недоверия правительству Хегера. В итоге в ходе голосования данное решение поддержали 78 депутатов из 150, составляющих парламент.

Свое мнение оппозиция обосновала тем, что кабинет министров начал вести «хаотичные и неуспешные», по ее мнению, действия по решению экономических проблем в стране, связанных, в частности, с энергетическим кризисом.

26 августа министр экономики Словакии Рихард Сулик сообщил, что в стране распалась правительственная коалиция. Она состояла из правоцентристской партии «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ), либерально-консервативной партии «За людей», либеральной партии «Свобода и солидарность» (СиС) и правоцентристского политического движения «Мы — семья».

Руководство СиС настаивало на отставке министра финансов и лидера ОЛНЛ Игора Матовича, однако он не пожелал покинуть правительство. В результате министры от СиС сами объявили о своей отставке 31 августа.

До этого, 16 июля, российский сенатор Алексей Пушков предположил, что Европе грозит волна отставок и кризисы в политике из-за недовольства населения. По его словам, оно связано с несоответствием ожиданий граждан, которые предполагают, что правительства должны рационально управлять с соблюдением интересов общества. По факту же они видят порой безумные решения в сфере энергетики и не менее безумные санкционные войны, которые бьют по экономикам их стран.

Ранее, 23 апреля, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что правительство после указа президента РФ Владимира Путина о переводе расчетов за газ в рубли намерено заплатить России за топливо в евро. Затем, чтобы российский Газпромбанк сам уже конвертировал потом данную сумму в рубли. Таким образом, страна согласилась получать газ по российским правилам.