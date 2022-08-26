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В Словакии распалась правительственная коалиция

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Фото: Global Look Press/Vaclav Salek
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Правительственная коалиция в Словакии распалась. Об этом 26 августа сообщил Noviny министр экономики Рихард Сулик.

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Коалиция состояла из правоцентристской партии «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ), либерально-консервативной партии «За людей», либеральной партии «Свобода и солидарность» (СиС) и правоцентристского политического движения «Мы — семья».

Руководство СиС настаивало на отставке министра финансов и лидера ОЛНЛ Игора Матовича, однако он не пожелал покинуть правительство. В результате министры от СиС сами объявили о своей отставке 31 августа.

С выходом СиС правительственная коалиция лишится конституционного большинства, но сохранит простое большинство в парламенте Словакии. Кресла министров, которые занимают либералы, будут распределены между их бывшими соратниками по коалиции.

16 июля сенатор Алексей Пушков рассказал, что Европе грозит волна отставок и кризисы в политике из-за недовольства населения.

По его словам, оно связано с несоответствием ожиданий граждан, которые предполагают, что правительства должны рационально управлять с соблюдением интересов общества. По факту же они видят порой безумные решения в сфере энергетики и не менее безумные санкционные войны, которые бьют по экономикам их стран.

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