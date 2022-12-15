Парламент Словакии вынес вотум недоверия правительству

Депутаты национального совета (парламента) Словакии выразили недоверие правительству премьер-министра страны Эдуарда Хегера. Как сообщает 15 декабря братиславский телеканал ТА3, инициатива о принятии вотума недоверия исходила от оппозиции.

В итоге в ходе голосования данное решение поддержали 78 депутатов из 150, составляющих парламент.

Как обосновала свое мнение оппозиция, кабинет министров начал вести «хаотичные и неуспешные», по ее мнению, действия по решению экономических проблем в стране, связанных, в частности, с энергетическим кризисом.

26 августа министр экономики Словакии Рихард Сулик сообщил, что в стране распалась правительственная коалиция. Она состояла из правоцентристской партии «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ), либерально-консервативной партии «За людей», либеральной партии «Свобода и солидарность» (СиС) и правоцентристского политического движения «Мы — семья».

Руководство СиС настаивало на отставке министра финансов и лидера ОЛНЛ Игора Матовича, однако он не пожелал покинуть правительство. В результате министры от СиС сами объявили о своей отставке 31 августа.

До этого, 16 июля, российский сенатор Алексей Пушков предположил, что Европе грозит волна отставок и кризисы в политике из-за недовольства населения. По его словам, оно связано с несоответствием ожиданий граждан, которые предполагают, что правительства должны рационально управлять с соблюдением интересов общества. По факту же они видят порой безумные решения в сфере энергетики и не менее безумные санкционные войны, которые бьют по экономикам их стран.

Ранее, 23 апреля, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что правительство после указа президента РФ Владимира Путина о переводе расчетов за газ в рубли намерено заплатить России за топливо в евро. Затем, чтобы российский Газпромбанк сам уже конвертировал потом данную сумму в рубли. Таким образом, страна согласилась получать газ по российским правилам.