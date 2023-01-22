Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудуют фортификационные сооружения и бункеры на предприятиях города Запорожья, что отражает намерение Киева уничтожить промышленность города. Об этом 22 января сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что опорными пунктами для военных стали, в частности, предприятия «Запорожсталь» и «Запорожкокс».

«Фортификационные сооружения и бункеры строятся на «Запорожтрансформаторе» <...> на «Искре», «Моторсичи» и многих других. По сути режим [президента Украины Владимира] Зеленского хочет снести с лица земли промышленность Запорожья», — сказал он.

Рогов полагает, что ситуация развивается по аналогии с «Азовсталью», расположенном в Мариуполе, который во время боев за город заняли националисты.

«Для режима Зеленского Запорожье — отрезанный ломоть, и отношение к нему как к временно удерживаемой территории», — добавил глава движения «Мы вместе с Россией».

Накануне Рогов сообщил, что российские военные подавляют позиции ВСУ в Орехове, Гуляйполе и Каменском в Запорожской области.

Он также отметил, что Киев в срочном порядке стягивает резервы в Запорожскую область.

Кроме того, 21 января в Минобороны Российской Федерации подтвердили, что российские силы заняли более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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