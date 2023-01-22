Ведущий Fox News назвал глупостью слова Байдена о секретных документах

Ведущий Fox News Джонатан Тарли указал, что заявление президента США Джо Байдена о том, что он не сожалеет о хранении секретных документов, очень глупое.

«Его заявление «без сожалений» просто бесит. Это редкостный дебилизм, учитывая присутствие прокурора на месте», — сказал Тарли 20 января.

Ведущий полагает, что Байден ведет себя так, словно верит в сокрытие прокурором деталей расследования или, напротив, — делает всё для возбуждения против него уголовного дела.

Тарли также отметил, что большинство американцев недовольны безответственным отношением Байдена к хранению документов.

Журналист добавил, что Байден постоянно предъявляет кому-либо обвинения, однако если речь заходит о его проступках, то всё отрицает.

9 января в аналитическом центре Penn Biden Center нашли секретные документы времен вице-президентства Байдена. Позже ассистенты главы государства обнаружили еще одну партию документов.

Затем в течение нескольких недель СМИ писали о том, что новые секретные документы удалось найти не только в аналитическом центре Байдена, но также и в его доме.

Сначала Байден заявил, что не знал об этих документах, но позже изменил риторику, заявив, что не сожалеет о данном факте и выразил уверенность, что данный вопрос будет решен.

Ведущий Fox News Такер Карлсон предрек американскому президенту конец карьеры и репутации из-за случившегося.

Американский политолог Скотт Беннетт отметил в беседе с «Известиями», что найденные секретные документы времен вице-президентства Байдена говорят о совершении им преступления.