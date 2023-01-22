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Американский политик высмеяла голод на Украине на фоне проблем в США

Американский политик Спайсер высмеяла голод на Украине, указав на проблемы в США
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Фото: Global Look Press/JAVIER ROJAS
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Властям США следует обратить внимание на проблемы своих граждан, прежде чем бросаться на помощь другим государствам. Таким мнением в субботу, 21 января, поделилась республиканец Лаверн Спайсер.

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«Спросите, есть ли мне хоть какое-то дело до голода на Украине, когда у моего пункта раздачи еды в Майами ежедневно выстраивается очередь из тысячи человек?» — написала политик в своем Twitter.

Спайсер также назвала оказание финансовой поддержки Киеву «самым крупным разводом» на своей памяти.

20 января сообщалось, что Вашингтон выделит один из крупнейших пакетов военной помощи Киеву на сумму около $2,5 млрд.

До этого, 16 января, спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что постарается переговорить с президентом США Джо Байденом по поводу повышения потолка федерального долга и предложит ему сократить расходы в ряде сфер, в том числе на оружие для Украины.

В тот же день стало известно, что исследовательская служба конгресса США выпустила доклад о прямой финансовой поддержке Киева. В нем конгрессу предлагается рассмотреть вопрос о том, может ли финансирование Украины прямо или косвенно способствовать случаям растрат, мошенничества или злоупотреблений.

10 января представитель Республиканской партии США Мэтт Гетц заявил, что в Белом доме должны серьезно пересмотреть финансирование вооружения Украины в качестве главного приоритета внешней политики страны. Он также призвал начать проверку Пентагона, отметив, что средства отправляются в Киев без должной отчетности.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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