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США передадут системы ПВО NASAMS в рамках нового пакета помощи Украине

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Фото: wikipedia.org
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Власти США намерены передать системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS в рамках нового пакета помощи Украины. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе Пентагона.

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«Он включает новые NASAMS и восемь систем ПВО Avengers», — заявили в ведомстве по итогам заседания контактной группы помощи Украине, прошедшей на авиабазе Рамштайн в Германии.

Ранее в этот день глава Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что конфликт на территории Украины достиг «переломного момента», поэтому нельзя замедляться с оказанием поддержки Киеву.

Тогда же министр обороны Германии Борис Писториус заявил о том, что частники встречи на базе в Рамштайне не приняли решение о передаче Украине танков Leopard 2. Писториус отметил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся. Он заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

Кроме того, стало известно, что группа стран Европейского союза (ЕС) хочет создать коалицию, чтобы надавить на Германию в вопросе поставки танков на Украину. По данным газеты Politico, коалиция, которую, скорее всего, возглавит Польша, может сделать свои первые шаги на встрече на базе Рамштайн во время регулярного собрания контактной группы по обороне Украины.

В свою очередь газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Чехия и Словакия поддерживают инициативу Польши и готовы передать немецкие танки Leopard 2 Украине. Речь идет о 30 боевых машинах, которые страны должны были бы получить в рамках «кругового обмена».

18 января выяснилось, что ФРГ готова предоставить Украине танки Leopard 2 при условии передачи США Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Abrams. Берлин всегда выражал свое несогласие действовать в одиночку в вопросе поддержки Киева. Соединенные Штаты, в свою очередь, настаивают на том, чтобы Германия не только разрешила другим странам передавать Leopard 2, но и участвовала в поставках сама.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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