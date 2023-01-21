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Помощник Рейгана заподозрил Польшу в стремлении захватить часть Украины

Экс-сотрудник Белого дома Робертс: Польша может готовиться к оккупации Западной Украины
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Фото: TASS/ROBERT GHEMENT
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Сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что Польша может начать масштабную мобилизацию, готовясь к оккупации западной Украины. Об этом он написал на своем сайте в пятницу, 20 января.

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Он считает, что Польша может стремиться к увеличению численности армии для защиты от мнимой угрозы со стороны России или для помощи Украине.

«Будет ли это сделано для защиты от российского нападения или для оккупации Западной Украины, на которую всё еще претендует Польша, <…> неизвестно», — отметил Робертс.

Ранее, 13 января, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что после начала специальной военной операции России Польша перешла к более активному освоению территории западной части Украины, реализуя целый комплекс политических и военных мероприятий.

Сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди 12 января в беседе с «Известиями» не исключила, что Польша под видом оказания военной помощи может ввести туда свои войска. Варшава сделает всё для того, чтобы использовать политический хаос на Украине в своих целях и «откусить» часть территории, добавила она.

17 декабря польское издание Niezależny Dziennik Polityczny написало, что лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский разработал план по возвращению Польше земель Западной Украины. В материале подчеркнули, что в Польше уже давно спланировали захват своих исторических земель, дата потенциального наступления также уже известна.

До этого, 4 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что идея польских властей поглотить территории Украины никуда не делась. Он отметил, что в РФ знают об идеях создания у некоторой части политического бомонда Польши так называемого великого государства «от моря до моря», то есть от Балтийского моря до Черного.

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