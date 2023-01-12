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В Совфеде не исключили готовность Польши захватить часть Украины весной

Сенатор Ковитиди: Польша к весне будет готова начать военную операцию с целью аннексии части Украины
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Artur Widak
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Польша под видом оказания военной помощи Украине может ввести туда свои войска. Такое предположение 12 января сделала сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями».

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По ее словам, встреча во Львове польского президента Анджея Дуды и украинского лидера Владимира Зеленского под видом «защиты западных земель Украины» от России направлена на захват Польшей части земель Украины.

Сенатор считает, что Варшава сделает всё для того, чтобы использовать политический хаос на Украине в своих целях и «откусить» часть территории.

«Очевидно, что в самое ближайшее время Варшава под видом оказания военной помощи Украине введет туда свои войска и попытается установить военно-политический контроль над так называемыми «историческими владениями» Польши на Украине», — заявила она.

Ковитиди отметила, что в Польше не скрывают притязаний на Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Ровенскую области Украины.

«Очевидно, что это очень дорогая компенсация за военную помощь, которую поляки оказывают Украине, даже с учетом размещения украинских беженцев, ставших дешевой рабочей силой в Польше», — сказала она.

Сенатор выразила уверенность в том, что Варшава к весне будет готова начать военную операцию с целью аннексии части Украины. Об этом говорит завершение формирования на границе Польши двух новых дивизий на фоне масштабного перемещения военной техники в приграничных с Украиной районах Польши, подготовленная Варшавой мобилизация в количестве до 200 тысяч человек, сроки которой определены мартом 2023 года.

Накануне депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский провел встречу с Дудой.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что идея польских властей поглотить территории Украины никуда не делась. Он отметил, что в РФ знают об идеях создания у некоторой части политического бомонда Польши так называемого великого государства «от моря до моря», то есть от Балтийского моря до Черного. Как заявил российский лидер, перед Второй мировой войной «это была идея фикс».

В мае Дуда заявил, что границ между республикой и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

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