Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с польским коллегой Анджеем Дудой, сообщил 11 января депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Подробностей о цели встречи глав двух государств не приводится.

В среду Зеленский приехал во Львовскую область, где провел координационное совещание по ситуации на границе с Белоруссией. На встрече обсуждалось обстановка и состояние охраны госграницы страны.

Предыдущая встреча глав двух государств состоялась 22 декабря прошлого года в Польше, когда Зеленский возвращался домой из США. Тогда он отметил, что он встретился с «другом Украины». В ходе той встречи стороны подвели итоги 2022 года, обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействие на международном уровне в 2023 году.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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