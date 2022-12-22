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Зеленский по дороге из США встретился с президентом Польши

Зеленский, возвращаясь из США, встретился с президентом Польши Дудой
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Фото: соцсети
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Президент Украины Владимир Зеленский, возвращаясь из США через Польшу, встретился с польским президентом Анджеем Дудой. Об этом 22 декабря украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

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Как отметил Зеленский, он встретился с «другом Украины».

«Подвели итоги года, обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействие на международном уровне в 2023 году», — отметил политик.

21 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон. Он встретился с американским президентом Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить поддержку Украины.

Также украинский лидер выступил перед американским конгрессом, призвав усилить санкционное давление на РФ.

Президент Украины заявил, что остался доволен результатами переговоров с американским коллегой. Он также выразил надежду на то, что конгресс одобрит инициативу о поставке в Киев очередной партии вооружений на сумму $45 млн.

Специальная операция России по защите Донбасса, против которого Киев с 2014 года ведет боевые действия, продолжается.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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