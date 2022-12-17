Лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский разработал план по возвращению Польше земель Западной Украины. Об этом 14 декабря сообщило польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.

«Качиньский давно готовился к часу W, то есть дню, когда можно будет вернуть восточные окраины. Результатом первого этапа стало то, что Варшава теперь полностью — политически и финансово — контролирует киевское правительство», — говорится в материале.

Отмечается, что теперь Качиньский считает необходимым подготовить поляков к боевым действиям. Так, правящая партия уже создала различные программы и специальные «тренировочные лагеря» для поляков, в которых под контролем министерства национальной обороны каждый «доброволец» будет приобретать знания и базовые военные навыки, сообщает издание.

В материале подчеркнули, что в Польше уже давно спланировали захват своих исторических земель, дата потенциального наступления также уже известна.

«Качиньский уже выбрал дату начала «Марша освобождения» на Киев — 4 мая. Это выглядит реальным, потому что с 23 по 27 марта всех призывают на учения, которые продлятся 33 дня», — сообщает автор статьи.

4 ноября президент России Владимир Путин заявил, что идея польских властей поглотить территории Украины никуда не делась. Он отметил, что в РФ знают об идеях создания у некоторой части политического бомонда Польши так называемого великого государства «от моря до моря», то есть от Балтийского моря до Черного. Как заявил российский лидер, перед Второй мировой войной «это была идея фикс».

В мае президент Польши Анджей Дуда заявил, что границ между республикой и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле». Тогда заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев расценил это заявление как свидетельство стремления Польши аннексировать территорию Западной Украины.