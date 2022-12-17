Реклама
Прямой эфир
Спорт
WADA заявило о желании продлить санкции против российских спортсменов на 4 года
Мир
Шольц призвал не дать «оборваться нити» диалога с Россией
Мир
В посольстве допустили скорую выписку главы Русского дома в ЦАР
Общество
Мэр Донецка сообщил о прямых попаданиях в вуз и многоквартирный дом
Общество
Высота сугробов в Москве 19 декабря может достичь рекорда 1941 года
Мир
Пентагон заявил об отсутствии свидетельств посещения Земли НЛО
Армия
ВС РФ получили комплексы разведки «Пенициллин» для применения в зоне СВО
Общество
Над хранилищем ядерных отходов ЗАЭС начали монтировать защитный купол
Мир
В МИД РФ назвали преждевременным планирование Турцией операции в Сирии
Мир
В США признали Россию слишком значимой страной для изоляции
Мир
Качиньский разработал план по возвращению Польше земель Западной Украины
Общество
В Москве на Кольцевой линии метро начали строить новую станцию

Качиньский разработал план по возвращению Польше земель Западной Украины

NDP: Качиньский выдвинул план по возвращению Польше земель Западной Украины
0
Фото: Global Look Press/Damian Burzykowski
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский разработал план по возвращению Польше земель Западной Украины. Об этом 14 декабря сообщило польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.

Польше всех надо: Лукашенко заявил о попытках расчленить Украину
Зачем Путин снова встретился с белорусским коллегой и почему Киев может обратиться к Москве и Минску за помощью

«Качиньский давно готовился к часу W, то есть дню, когда можно будет вернуть восточные окраины. Результатом первого этапа стало то, что Варшава теперь полностью — политически и финансово — контролирует киевское правительство», — говорится в материале.

Отмечается, что теперь Качиньский считает необходимым подготовить поляков к боевым действиям. Так, правящая партия уже создала различные программы и специальные «тренировочные лагеря» для поляков, в которых под контролем министерства национальной обороны каждый «доброволец» будет приобретать знания и базовые военные навыки, сообщает издание.

В материале подчеркнули, что в Польше уже давно спланировали захват своих исторических земель, дата потенциального наступления также уже известна.

«Качиньский уже выбрал дату начала «Марша освобождения» на Киев — 4 мая. Это выглядит реальным, потому что с 23 по 27 марта всех призывают на учения, которые продлятся 33 дня», — сообщает автор статьи.

4 ноября президент России Владимир Путин заявил, что идея польских властей поглотить территории Украины никуда не делась. Он отметил, что в РФ знают об идеях создания у некоторой части политического бомонда Польши так называемого великого государства «от моря до моря», то есть от Балтийского моря до Черного. Как заявил российский лидер, перед Второй мировой войной «это была идея фикс».

В мае президент Польши Анджей Дуда заявил, что границ между республикой и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле». Тогда заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев расценил это заявление как свидетельство стремления Польши аннексировать территорию Западной Украины.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022