Более 21 тыс. беженцев обратились в РКК за психологической помощью

Более 21 тыс. беженцев и переселенцев, приехавших в Россию из-за украинского кризиса, обратились в 2022 году в Российский Красный Крест за психологической поддержкой. Об этом сообщил «Известиям» председатель организации Павел Савчук.

«По телефону горячей линии — 15,7 тыс. человек, а еще более 5,5 тыс. — в очном формате. Зачастую требуется не только разовая консультация, но и курс до 10 встреч. Для оперативного текстового психологического консультирования разработан и чат-бот: 11 540 человек получили помощь таким образом», — рассказал он.

Одним из наиболее острых был запрос на поиск близких — таких просьб за почти год оказалось более 15 тыс.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью главы Российского Красного Креста «Известиям»:

«Общая сумма выплат беженцам по линии РКК составила 185,7 млн рублей»