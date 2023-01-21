Блинкен назвал преждевременными разговоры о расколе коалиции Запада

Заявления о расколе в коалиции стран, поддерживающих Украину, преждевременны. Такое мнение в пятницу, 20 января, высказал Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Во время выступления в университете Чикаго он подчеркнул, что единство Запада в данном вопросе только укрепляется и предпосылок к внутреннему кризису нет.

Также глава внешнеполитического ведомства прокомментировал отношение американских законодателей к дальнейшему укреплению боеспособности Киева. По словам Блинкена, обе партии согласны с тем, что это оправданные меры.

Наконец, руководитель Госдепа указал на необходимость поставлять Украине вооружение, которое действительно способно усилить оборонный потенциал страны.

«Обсуждения, которые мы ведем с союзниками и партнерами <...>, касаются не только того, какое оружие требуется <...> [Украинские военные] должны быть в состоянии проводить техническое обслуживание [вооружений] и эффективно использовать их на практике», — добавил он.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат всю необходимую военную помощь.

Кроме того, 20 января стало известно, на встрече контактной группы на авиабазе Рамштайн так и не было принято решение о поставке танков Leopard 2 на Украине. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что вероятность передачи танков Киеву остается.

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на данный момент неправильно рассуждать о необходимости поставки на Украину какого-то определенного вооружения. По его словам, на фоне заявлений Берлина Вашингтону нечего объявить о поставках своих танков M1 Abrams.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал в этот день «Известиям», что в оружейном арсенале Украины сейчас то, что досталось ей в наследство в СССР, в большинстве случаев уничтожено. Согласно некоторым данным, на начало 2022 года у ВСУ было порядка 800 готовых к бою танков и бронированных машин около 2500. По результатам на сегодняшний день было уничтожено более 7500 единиц военной техники, что почти в три раза превышает то, что было.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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