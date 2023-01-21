Реклама
Прямой эфир
Спорт
РФС обсудит с УЕФА возвращение россиян на международные турниры
Армия
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск
Мир
Полянский призвал ООН к объективности и независимости
Армия
Рогов сообщил о продвижении ВС РФ в Запорожской области
Экономика
США и союзники договорились ввести два потолка цен на российскую нефть
Мир
Минфин США предрек финансовый кризис из-за дефолта в стране
Спорт
«Ювентус» лишили 15 очков в чемпионате Италии за финансовые махинации
Мир
Сенаторы США выступили за передачу танков Украине после встречи с Зеленским
Мир
В Эстонии рассказали о трудностях из-за роста цен и дефицита товаров
Мир
Блинкен назвал преждевременными разговоры о расколе коалиции Запада
Мир
В Норвегии оштрафовали моряков из России из-за формы с триколором
Мир
Полянский заявил о недовольстве властей Киева заседанием СБ ООН по УПЦ
Сюжет:

Блинкен назвал преждевременными разговоры о расколе коалиции Запада

Блинкен утверждает, что рассуждения о расколе коалиции Запада по Украине преждевременны
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Irmantas Gelunas
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления о расколе в коалиции стран, поддерживающих Украину, преждевременны. Такое мнение в пятницу, 20 января, высказал Госсекретарь США Энтони Блинкен.

В регулярном формате: что нужно знать о группе Рамштайн и оружии для Киева
Чем ознаменовались встречи стран, поставляющих Украине деньги и вооружение, и как это связано с ядерным вопросом

Во время выступления в университете Чикаго он подчеркнул, что единство Запада в данном вопросе только укрепляется и предпосылок к внутреннему кризису нет.

Также глава внешнеполитического ведомства прокомментировал отношение американских законодателей к дальнейшему укреплению боеспособности Киева. По словам Блинкена, обе партии согласны с тем, что это оправданные меры.

Наконец, руководитель Госдепа указал на необходимость поставлять Украине вооружение, которое действительно способно усилить оборонный потенциал страны.

«Обсуждения, которые мы ведем с союзниками и партнерами <...>, касаются не только того, какое оружие требуется <...> [Украинские военные] должны быть в состоянии проводить техническое обслуживание [вооружений] и эффективно использовать их на практике», — добавил он.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат всю необходимую военную помощь.

Кроме того, 20 января стало известно, на встрече контактной группы на авиабазе Рамштайн так и не было принято решение о поставке танков Leopard 2 на Украине. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что вероятность передачи танков Киеву остается.

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на данный момент неправильно рассуждать о необходимости поставки на Украину какого-то определенного вооружения. По его словам, на фоне заявлений Берлина Вашингтону нечего объявить о поставках своих танков M1 Abrams.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал в этот день «Известиям», что в оружейном арсенале Украины сейчас то, что досталось ей в наследство в СССР, в большинстве случаев уничтожено. Согласно некоторым данным, на начало 2022 года у ВСУ было порядка 800 готовых к бою танков и бронированных машин около 2500. По результатам на сегодняшний день было уничтожено более 7500 единиц военной техники, что почти в три раза превышает то, что было.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023