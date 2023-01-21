Байден пообещал Украине всю необходимую ей военную помощь

Президент США Джо Байден заверил в своем заявлении, сделанном в пятницу, 20 января, в том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат всю необходимую военную помощь.

«Украина получит всю помощь, в которой она нуждается», — сказал американский лидер.

Таким образом Байден ответил на вопрос о вероятности поставок современных западных танков, не став, при этом, делать акцент на своем отношении к возможной передаче Киеву немецких танков.

Ранее в этот день стало известно, на встрече контактной группы на авиабазе Рамштайн так и не было принято решение о поставке танков Leopard 2 на Украине. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что вероятность передачи танков Киеву остается.

Кроме того, в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на данный момент неправильно рассуждать о необходимости поставки на Украину какого-то определенного вооружения. По его словам, на фоне заявлений Берлина Вашингтону нечего объявить о поставках своих танков M1 Abrams.

Также 20 января, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от Писториуса поставить Киеву Leopard 2 без дальнейших дискуссий на этот счет. Он отметил, что Германия не должна прикрываться США в решении вопроса о поставках современных танков.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал в этот день «Известиям», что в оружейном арсенале Украины сейчас то, что досталось ей в наследство в СССР, в большинстве случаев уничтожено. Согласно некоторым данным, на начало 2022 года у ВСУ было порядка 800 готовых к бою танков и бронированных машин около 2500. По результатам на сегодняшний день было уничтожено более 7500 единиц военной техники, что почти в три раза превышает то, что было.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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