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Министр обороны Польши подтвердил отсутствие решения по Leopard 2

Министр обороны Польши Блащак подтвердил отсутствие решения по поставкам танков Leopard 2 Украине
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Фото: TASS/Zuma
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На встрече контактной группы на авиабазе Рамштайн не было принято решение о поставке танков Leopard 2 на Украине. Информацию подтвердил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 20 января.

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«В ходе встречи мы поговорили с группой из 15 стран, которые используют танки Leopard 2. Мы хотим создать коалицию стран, чтобы оснастить Украину этими танками. Никаких решений не принято, у нас запланированы дальнейшие встречи», — заявил он.

Блащак отметил, что вероятность передачи танков Киеву остается. Он также указал на то, что министр обороны Германии Борис Писториус, от которого во многом зависит поставка боевых машин, занимает свою должность лишь второй день.

Портал Onet, цитировавший заявления Блащака, охарактеризовал встречу в Рамштайне как провальную.

Ранее в этот день об отсутствии принятого решение о передаче Украине танков Leopard 2 заявил и Писториус. Он указал, что мнения союзников по поводу поставок боевых машин расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

В ответ на это бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от Писториуса поставить Киеву Leopard 2 без дальнейших дискуссий на этот счет. Он отметил, что ФРГ не должна прикрываться США в решении вопроса о поставках современных танков.

Страны Запада оказывают военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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