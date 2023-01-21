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Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск

Шойгу отметил мужество и самоотверженность военнослужащих инженерных войск в СВО
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 января поздравил военнослужащих и ветеранов инженерных войск с Днем инженерных войск, отметив их высокий профессионализм в ходе специальной военной операции. Его слова приводит Telegram-канал Министерства обороны России.

21 января — День инженерных войск России: история и традиции праздника

«Сегодня в ходе специальной военной операции военнослужащие инженерных войск демонстрируют высокий профессионализм, мужество и самоотверженность. Они действуют четко и слаженно при разминировании территорий, возведении оборонительных рубежей, переправ для перевозки различной техники, выполнении других ответственных задач», ― говорится в сообщении.

По словам Шойгу, более трех столетий военные инженеры вносят существенный вклад в победы российской армии, а также укрепляют оборонный потенциал страны в мирное время. Он выразил уверенность в том, что личный состав войск и впредь будет содействовать обеспечению обороноспособности России и защите ее национальных интересов.

Также министр обороны поблагодарил военнослужащих и ветеранов инженерных войск за верную службу и пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия.

В этот же день Минобороны рассказало, как старший лейтенант Роман Тимофеев, действуя в составе инженерных подразделений ВС РФ, сорвал наступление украинских боевиков на одном из танкоопасных направлений.

Накануне военное ведомство выделило заслуги сержанта Евгения Горбачева, обеспечивающего в составе инженерно-разведывательного дозора безопасность перемещения российских войск, ведущих наступательные действия на позиции украинских боевиков. Он лично обезвредил пять вражеских мин и фугасов, что позволило колонне беспрепятственно преодолеть участок местности.

14 января Минобороны РФ сообщило, что группа под командованием гвардии старшего лейтенанта Антона Кузнецова смогла установить инженерные сооружения, находясь под огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Благодаря этому противник оказался в зоне поражения средств российской артиллерии и был уничтожен.

До этого, 27 декабря, Минобороны рассказало, как командир машины инженерного взвода, младший сержант Дмитрий Суняйкин в составе инженерно-саперной группы проводил инженерную разведку маршрутов продвижения российских войск и обнаружил минное поле. В ходе разминирования путей продвижения российских войск к поселку, занятому националистами, инженерно-саперная группа подверглась обстрелу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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