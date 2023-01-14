Раненый командир связистов получил медаль Суворова за мужество при выполнении боевых задач

Рота связи под командованием старшего лейтенанта Артура Лесникова обеспечивала всеми видами связи батальонную тактическую группу российских Вооруженных Сил. После массированного артобстрела со стороны противника часть техники связи получила повреждения и вышла из строя. О новых подвигах военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в субботу, 14 января.

Под плотным вражеским огнем связисты приступили к восстановлению поврежденной техники. После очередного залпа старший лейтенант Лесников получил ранение, однако продолжил с сослуживцами налаживать работоспособность аппаратуры.

Благодаря мужеству и самоотверженности Лесникова, противник не смог разорвать коммуникацию между подразделениями. Российские военные оперативно организовали эвакуацию раненных и восстановили поврежденную в бою технику, чтобы дать отпор врагу и отбросить на исходные позиции.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи, старший лейтенант Лесников награжден медалью Суворова.

Группа под командированием гвардии старшего лейтенанта Антона Кузнецова получила боевую задачу по фортификационному оборудованию позиций российских войск. На стратегически важном направлении инженерам требовалось возвести преграды в местах вероятного продвижения украинских националистов.

Противник открыл артиллерийский огонь с применением гаубиц иностранного производства по району, где военные инженеры приступили к выполнению задач. Несмотря на разрывы снарядов вблизи инженерных работ, военнослужащие под командованием Кузнецова продолжали работать. За короткое время они произвели фортификационное оборудование береговой черты водной преграды и на танкоопасных направлениях в районе лесополосы.

Установленные инженерные сооружения пресекли попытки националистов стремительно продвинуться к нашим рубежам. Противник оказался в зоне поражения средств нашей артиллерии и был уничтожен.

Накануне, 13 января, Минобороны рассказывало, как расчет радиорелейной станции под командованием прапорщика Марата Касумова обеспечил устойчивую связь и обмен информацией внутри батальонной тактической группы на передовой. Связисты устанавливали коммуникационное оборудование, когда вооруженные формирования украинских националистов атаковали позиции российских подразделений.

В тот же день военные связисты Центрального военного округа (ЦВО) в ходе спецоперации сопровождают боевые подразделения по всей линии фронта. Они одними из первых в составе оперативных групп выдвигаются в новые районы базирования.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».