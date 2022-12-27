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Саперы отбили атаку противника и разминировали пути продвижения российских войск

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Фото: Министерство обороны РФ
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Командир машины инженерного взвода, младший сержант Дмитрий Суняйкин в составе инженерно-саперной группы проводил инженерную разведку маршрутов продвижения российских войск. На подступах к подконтрольному противнику поселку военные инженеры обнаружили минное поле. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало во вторник, 27 декабря.

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В ходе разминирования путей продвижения российских войск к поселку, занятому националистами, инженерно-саперная группа подверглась обстрелу. Заняв оборону, российские военнослужащие вступили в бой с превосходящими силами украинских боевиков. Младший сержант Суняйкин занял выгодную огневую позицию, что позволило уничтожить бронемашину трех националистов. Боевики в ходе боя отступили, Суняйкин продолжил разминирование, которое обеспечило оперативное и безопасное продвижение войск в заданный район, где был освобожден населенный пункт.

Старший прапорщик Максим Овсюков обеспечивал тыловое снабжение реактивного дивизиона, в связи с чем совершал рейсы в районы непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. При выполнении очередной задачи его автомобильная колонна подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны украинских националистов.

Невзирая на угрозу для жизни, Овсюков оперативно вывел автомобили по безопасному маршруту из-под огня противника и доставил снаряды к реактивному дивизиону. Действия старшего прапорщика Овсюкова позволили своевременно доставить боеприпасы реактивному дивизиону, который вовремя выполнил огневую поддержку наступающих российских войск.

Накануне, 26 декабря, Минобороны рассказало, как ефрейтор Александр Перелыгин проводил работу по инженерному оборудованию позиций войск на танкоопасном направлении, когда националисты Украины предприняли попытку отбить утраченные территории. Взвод Перелыгина дал решительный отпор превосходящему числом противнику.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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