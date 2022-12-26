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Минобороны рассказало о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

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Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
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Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских военных, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

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Ведомство отметило заслуги Ефрейтора Александра Перелыгина. Он проводил работу по инженерному оборудованию позиций войск на танкоопасном направлении, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку отбить утраченные территории. Взвод, в котором действовал Перелыгин, дал решительный отпор превосходящему числом противнику.

В ходе столкновения были уничтожены несколько образцов военной техники националистов, а также нанесен значительный ущерб личному составу. Ефрейтор самостоятельно ликвидировал украинский танк и пятерых боевиков прицельным огнем. Благодаря смелости Перелыгина и его товарищей, удалось отстоять важный стратегический рубеж.

Также высокий профессионализм на поле боя проявила гвардии лейтенант Полина Фотева. Находясь на передовой позиции со своим дивизионом, она обнаружила взвод танков противника, направляющихся к подразделениям ВС РФ. Военнослужащая оперативно передала информацию командованию, после чего принимала непосредственное участие в сражении, корректируя огонь артиллерии.

Грамотные и своевременные действия гвардии лейтенанта Фотевой позволили сорвать наступление украинских националистов. По итогам противостояния ВСУ были вынуждены вернуться на исходные позиции, потеряв два танка и три бронированные машины.

Ранее, 25 декабря, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что служащие российской армии уничтожили более 80 украинских солдат и наемников на донецком направлении. Кроме того, за сутки на купянском и краснолиманском направлениях ВСУ потеряли около 90 человек убитыми и ранеными.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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