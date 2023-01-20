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21 января — День инженерных войск России: история и традиции праздника

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В России 21 января отмечают День инженерных войск — праздник специалистов, выполняющих технические задачи на поле боя. В 2023 году торжество приходится на субботу. Чем занимаются инженерные войска и как принято отмечать знаменательный день — читайте в материале «Известий».

День инженерных войск России — 2023 — история праздника

Этот род войск имеет богатую и длинную историю, ведь еще на Руси среди воинов были умельцы, отвечающие за постройку обороняющих город сооружений. Речь идет не об обычных строителях — в летописях упоминаются руководящие процессом специалисты в военном деле.

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Знаменательная дата же связана с указом царя Петра I Великого 21 января 1701 года об открытии школы Пушкарского приказа. В стенах учреждения на Сухаревской площади в Москве наряду с артиллеристами и моряками обучались будущие военные специалисты по техническим задачам. Школа стала прообразом всей системы инженерно-технического образования современной России.

В 1719 году аналогичное учебное заведение открылось и в Санкт-Петербурге, а в 1723 году эти два учреждения объединились в одно — Санкт-Петербургскую инженерную школу.

Сам праздник появился только в 1996 году по указу президента РФ Бориса Ельцина и в 2006 году был переквалифицирован в памятный день.

День инженерных войск России — 2023 — традиции праздника

К 2023 году в российских войсках существует не менее 15 различных формирований, состоящих из бойцов инженерно-технической специальности. Они минируют территорию и обезвреживают бомбы, очищают воду, возводят оборонительные сооружения и роют окопы, маскируют ключевые объекты, обеспечивают отступление и переправу. Порой им приходится встречать профессиональное торжество, находясь в полях, на учениях или в гуще событий.

В обычных условиях же в день праздника командование устраивает для специалистов торжественный смотр или собрание, произносит напутственные слова, награждает лучших военных и повышает их в звании. Иногда в военных частях, где дислоцируются бригады и полки инженерных войск, проходят праздничные концерты.

Деятельность технических специалистов на поле боя освещают и средства массовой информации, в день праздника подчеркивающие роль инженеров и других специалистов в успешном осуществлении боевых операций.

22 декабря в России отмечали День дальней авиации ВВС России. «Известия» рассказали о том, чем занимаются летчики этого рода войск, и познакомили читателей с традициями торжества.

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