Минобороны РФ сообщило о новых героических поступках российских военных, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

В оборонном ведомстве рассказали о младшем сержанте Сергее Профуткине, который выполнял задачи в составе группы российских военнослужащих в районе одного из населенных пунктов и лично уничтожил шесть украинских националистов.

Уточняется, что, продвигаясь по местности, Профуткин обнаружил вооруженную группу украинских боевиков. Младший сержант принял решение атаковать противника.

Группа под руководством Профуткина скрытно подобралась к боевикам и внезапно атаковала их. В ходе стрелкового боя прицельным выстрелом из гранатомета младший сержант поразил пикап с установленным на нем пулеметом, снизив таким образом боевые возможности вражеских диверсантов.

Диверсионно-разведывательная группа противника понесла серьезные потери и бежала с поля боя. После боя младший сержант лично оказал первую медицинскую помощь раненым товарищам и организовал их эвакуацию в безопасный район.

Сержант Евгений Горбачев в составе инженерно-разведывательного дозора обеспечивал безопасность перемещения российских войск, ведущих наступательные действия на позиции украинских националистов.

В ходе инженерной разведки на маршруте следования колонны сержант обнаружил несколько самодельных взрывных устройств, о чем немедленно доложил командиру и приступил к их разминированию. Боец лично обезвредил пять вражеских мин и фугасов, это позволило беспрепятственно преодолеть колонне данный участок местности.

Также Горбачев в условиях регулярных обстрелов с подконтрольных украинским националистам территорий выполнял задачу по прокладыванию маршрута следования колонны через труднопроходимую местность, что способствовало оперативному продвижению наших войск без потерь среди личного состава, вооружения, военной и специальной техники в заданный район.

Ранее, 19 января, в Минобороны России сообщили, что российские войска в районе города Карловка в ДНР уничтожили склад боеприпасов ВСУ, а в районе города Курахово разбили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

При этом, по информации оборонного ведомства, потери Украины на краснолиманском направлении, в свою очередь, за сутки превысили 60 военных убитыми и ранеными. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными 90 человек.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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