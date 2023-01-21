Минобороны рассказало о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

Министерство обороны России сообщило о новых героических поступках российских военных, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Так, выдающиеся профессиональные навыки продемонстрировал старший лейтенант Роман Тимофеев. Действуя в составе инженерных подразделений ВС РФ, он сорвал наступление украинских боевиков на одном из танкоопасных направлений. Служащий зафиксировал приближение противника к оборонительным позициям и оперативно проинформировал об этом сослуживцев. Было принято решение вступить в бой.

Под грамотным руководством старшего лейтенанта российские солдаты достойно выдержали противостояние, несмотря на численное превосходство неприятеля и начавшийся артобстрел. Кроме того, бойцы ВС РФ выполнили задачу по установке инженерных заграждений, тем самым обеспечив неприкосновенность занятого рубежа. В ходе столкновения Тимофеев вместе с подчиненными нанес серьезный ущерб националистам и обратил их в бегство.

Оборонное ведомство отметило заслуги капитана Ильи Капитонова, поставленного во главе сводного инженерно-позиционного отряда. Под его командованием служащие неоднократно выполняли задачи по размещению пунктов управления на освобожденных от Вооруженных сил Украины (ВСУ) территориях. В один из дней противник открыл огонь из минометов по позициям РФ с целью восстановить контроль над потерянным районом.

Действуя смело и решительно, капитан организовал перенос командного пункта в безопасный район, благодаря чему удалось избежать потерь живой силы и техники. Спустя несколько дней отряд Капитонова вновь подвергся атаке ВСУ. Тогда он без промедлений отвел подчиненных в бомбоубежище, а сам вернулся на боевую позицию. Капитан лично спас из-под завалов караульного, оказал ему первую помощь, а позже проконтролировал эвакуацию пострадавшего в медучреждение.

20 января официальный представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска вытеснили противника из населенного пункта Лобковое в Запорожской области, а также поспособствовали освобождению Клещеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Тогда же были уничтожены ангар с боеприпасами ВСУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37.

Накануне в Минобороны РФ сообщали, что российские войска продолжают успешные наступательные действия на донецком направлении, нанеся поражение ВСУ в районе трех населенных пунктов в ДНР. В свою очередь только на купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными 90 человек.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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