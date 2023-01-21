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РФС обсудит с УЕФА возвращение россиян на международные турниры
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РФС обсудит с УЕФА возвращение россиян на международные турниры

РФС и УЕФА 24 января обсудят вопрос возвращения российских команд к международным турнирам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Представители Российского футбольного союза (РФС) планируют встретиться с коллегами из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и обсудить вопрос о допуске клубов и сборных РФ на международные соревнования. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Мероприятие состоится 24 января в офисе УЕФА. От РФ на встрече будут присутствовать генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, а также вице‑президент союза и глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

Ранее, 10 января, Спортивный арбитражный суд (CAS) разъяснил причины для отклонения апелляции РФС по поводу отстранения россиян от международных турниров.

В этот же день генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что УЕФА намерен сформировать рабочую группу по вопросу реабилитации российского футбола на международном уровне.

23 декабря 2022 года президент РФС Александр Дюков заявил, что возвращение российских футбольных сборных и клубов к играм в Европе находится под большим вопросом, и в данной ситуации РФС «не видит света в конце тоннеля». Он отметил также, что отстранение сборных России от игр в организации считают несправедливым и политически мотивированным.

До этого, в мае, в УЕФА отклонили заявку РФ на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом спецоперации РФ по защите Донбасса. Также сборная России по футболу была отстранена от участия на ЧМ-2022 и Евро-2024.

В конце 2022 года исполком РФС несколько раз собирался для обсуждения вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию. Однако решение так и не было принято.

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