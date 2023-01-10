CAS опубликовал мотивировку решения об отклонении апелляции РФС

Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародовал мотивировочную часть решения об отклонении апелляции Российского футбольного союза (РФС) на отстранение российских сборных и клубных команд от международных турниров. Текст документа опубликован на официальном сайте организации во вторник, 10 января.

«Большинство членов комиссии считает, что в чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах, с которыми столкнулась Международная федерация футбола (ФИФА), обжалуемое решение было разумным, соразмерным и, возможно, необходимым для обеспечения безопасности, надежности и упорядоченности международных футбольных мероприятий», — говорится в документе.

23 декабря 2022 года президент РФС Александр Дюков заявил, что возвращение российских футбольных сборных и клубов к играм в Европе находится под большим вопросом, и в данной ситуации РФС «не видит света в конце тоннеля». Он отметил также, что отстранение сборных России от игр в организации считают несправедливым и политически мотивированным.

При этом он указала на то, что в РФС не получили полного обоснования решения CAS отказать в апелляции на отстранение.

В мае в УЕФА отклонили заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса. Также сборная России по футболу была отстранена от участия на ЧМ-2022 и Евро-2024.

При этом 10 января генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен сформировать рабочую группу по вопросу возвращения российского футбола на международные турниры уже на текущей неделе.