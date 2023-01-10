УЕФА создаст рабочую группу по возвращению России на международные турниры

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен сформировать рабочую группу по вопросу возвращения российского футбола на международные турниры уже на текущей неделе. Об этом сообщил во вторник, 10 января, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Планируем, что УЕФА на этой неделе осуществит формирование рабочей группы. Пока ждем, кто туда войдет. Это вопрос консультации, каждая из сторон будет делать свои предложения. Сейчас идет работа в стандартном режиме», — рассказал Митрофанов «РИА Новости».

О планах по созданию рабочей группы глава РФС Александр Дюков сообщал еще в конце декабря. Тогда он отмечал, что группа по работе над дорожной картой по возвращению российских футбольных команд на международные турниры будет сформирована сразу после праздников и продолжит работать до 1 апреля. Глава РФС также уточнял, что создание рабочей группы не указывает на потепление отношений со стороны УЕФА.

До этого, 27 декабря, Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что не станет препятствовать участию России в отборе на чемпионат мира 2026 года при переходе в Азиатскую конфедерацию (АФК).

Несколькими днями ранее, 23 декабря, Дюков отмечал, что возвращение российских футбольных сборных и клубов к играм в Европе сейчас под большим вопросом и в данной ситуации Российский футбольный союз (РФС) «не видит света в конце тоннеля». В тот же день появилась информация о том, что УЕФА собирается ослабить санкции в отношении российского футбола. На первом этапе предполагается ослабление только в отношении юношей и молодежи, а ограничения в отношении основной национальной команды и клубов пока останутся без изменений.

До этого, в ноябре, в РФС заявили о возможности перейти в азиатскую конфедерацию.

В мае в УЕФА отклонили заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса. Также сборная России по футболу была отстранена от участия на ЧМ-2022 и Евро-2024.