Бывший военнослужащий спецназа военно-морских сил США, так называемых «морских котиков» (спецназ SEAL. — Ред.), Дэниэл Свифт погиб в боевых действиях на Украине. Об этом 20 января сообщил журнал Time со ссылкой на представителя ВМС США.

Согласно информации издания, Дэниэл Свифт погиб 18 января. При этом он находится в «активном дезертирском статусе с 11 марта 2019 года».

Time уточняет, что Госдепартамент США подтвердил недавнюю гибель гражданина США, воюющего на Украине, но не предоставил никаких дополнительных подробностей об обстоятельствах смерти или личности наемника.

«Мы находимся в контакте с его семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к частной жизни семьи в это трудное время нам больше нечего добавить», ― приводит слова представителя Госдепа издание.

Согласно сведениям ВМС США, Свифт вступил в ряды SEAL в 2005 году. Во время службы он получил награды и знаки отличия за службу в Ираке и Афганистане. Представитель ВМС США заявил, что информацией о том, как Свифт оказался на Украине, он не располагает.

Ранее, 20 декабря, военный корреспондент Андрей Коц заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери на фоне гибели западных наемников.

12 декабря издание «Русская весна» сообщило, что российские военные в ходе спецоперации ликвидировали американскую наемницу Ребекку Мациоровски. Подробности ее ликвидации неизвестны. Однако руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс не смог подтвердить данную информацию.

Телеканалу NBC 7 ноября стало известно, что американский наемник, принимавший участие в боях на стороне ВСУ, погиб в результате очередного столкновения. Согласно имеющейся информации, выходец из штата Нью-Йорк Тимоти Гриффин с позывным Сойка-пересмешница состоял в иностранном легионе. Его подразделение было разбито в Харьковской области.

До этого, 13 октября, телеканал CNN сообщил, что наемник из США Дейн Партридж скончался во время боевых действий на Украине. Госдепартамент США также подтвердил его смерть.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».