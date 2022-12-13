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В США не смогли подтвердить гибель американской наемницы на Украине

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Фото: twitter.com
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США не могут подтвердить гибель американской наемницы Ребекки Мациоровски на Украине. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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«Я видел эти сообщения. На данный момент я могу сказать, что у этих сообщений подтверждения нет», — сказал Прайс в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN.

Он добавил, что ранее ведомство уже сталкивалось с случаями дезинформации в контексте конфликта на Украине.

В этот день издание «Русская весна» сообщило, что российские военные в ходе спецоперации ликвидировали американскую наемницу Ребекку Мациоровски. Подробности ее ликвидации неизвестны.

В октябре CNN сообщил, что наемник из США Дейн Партридж скончался во время боевых действий на Украине. Он стал пятым гражданином США, погибшим за время спецоперации, по данным телеканала.

В июне в Госдепе подтвердили информацию о том, что гражданин США Стивен Забельски погиб на Украине. Тогда же официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отмечал, что основной поток иностранных наемников шел на Украину из Польши, Канады и США.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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