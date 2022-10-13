Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин и Эрдоган обсудили создание списка стран для поставок продовольствия
Происшествия
Житель Петровского района Донецка погиб при обстреле ВСУ
Общество
Правительство РФ приняло решение о помощи в выезде жителям Херсонской области
Мир
Власти Львовской области заявили о попадании двух ракет в военный объект
Армия
Вооруженные силы России сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-27
Мир
Немцы возмутились увеличивающемуся числу беженцев с Украины
Мир
Пушилин заявил о давлении на поддержавшие антироссийскую резолюцию страны
Мир
В НАТО назвали «чрезвычайно отдаленными» обстоятельства для применения ядерного оружия
Мир
Шольц назвал спецоперацию на Украине крестовым походом против Запада
Происшествия
Украинские военные выпустили шесть ракет по Донецку
Мир
Захарова назвала неприемлемым заявление Макрона о конфликте Баку и Еревана
Общество
В России сократили сроки сертификации части медпродукции
Сюжет:

CNN сообщил о погибшем в Донбассе американском наемнике

CNN: наемник из США погиб в Донбассе
0
Фото: REUTERS/Marco Bello
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наемник из США Дейн Партридж скончался во время боевых действий на Украине. Об этом 13 октября сообщил телеканал CNN.

«Сейчас они тупо разбивают город. Поскорее бы их отогнали!»
О чем корреспондентам «Известий» рассказали жители Кременной, на которую направлен главный удар ВФУ

По словам его сестры Джейн Корри, 34-летний Партридж был убит в перестрелке, когда он расчищал окопы в районе Северодонецка. Американский военный получил осколок в мозг, сломал шею и повредил руку.

3 октября его доставили в больницу в Запорожье, где он скончался спустя восемь дней, находясь на аппарате жизнеобеспечения.

Госдепартамент США также подтвердил его смерть. Партридж служил в американской армии с 2006 по 2012 году, в течение 15 месяцев он проходил службу в Ираке. У него осталось пятеро детей.

По данным CNN, он стал пятым гражданином США, погибшим за время спецоперации.

Накануне о смерти Партриджа сообщил российский Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его информации, уроженец штата Айдахо получил осколочное ранение в голову в ходе столкновений с союзными силами в Северодонецке.

Ранее, 9 октября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские служащие нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наемников на острове Хортица и бригады «Барс» в районе города Запорожья.

20 сентября стало известно о гибели итальянца Бенджамина Джорджо Галли, воевавшего в составе так называемого Международного легиона. На территорию Украины, где он находился с весны, будущий участник боевых действий перебрался из Нидерландов через Польшу.

Между тем 25 августа сообщалось, что десятки наемников из Новой Зеландии выполняют боевые и небоевые задачи на Украине. При этом Вооруженные силы Новой Зеландии получили информацию о гибели новозеландского наемника. По их данным, он не состоял на официальной военной службе.

До этого, 15 августа, пленный британский наемник Дилан Хили в суде ДНР рассказал о том, как большинство наемников проникают на Украину. Они долетают регулярными авиарейсами до Польши, а затем едут на такси до города Перемышль.

8 августа бывшие военнослужащие Вооруженных сил США, которые ранее добровольно приехали на Украину в качестве наемников, рассказали в интервью французскому телеканалу TV5Monde о мародерстве и тотальной коррупции в украинской армии.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота в 2014 году на Украине. Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022