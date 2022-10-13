CNN сообщил о погибшем в Донбассе американском наемнике

Наемник из США Дейн Партридж скончался во время боевых действий на Украине. Об этом 13 октября сообщил телеканал CNN.

По словам его сестры Джейн Корри, 34-летний Партридж был убит в перестрелке, когда он расчищал окопы в районе Северодонецка. Американский военный получил осколок в мозг, сломал шею и повредил руку.

3 октября его доставили в больницу в Запорожье, где он скончался спустя восемь дней, находясь на аппарате жизнеобеспечения.

Госдепартамент США также подтвердил его смерть. Партридж служил в американской армии с 2006 по 2012 году, в течение 15 месяцев он проходил службу в Ираке. У него осталось пятеро детей.

По данным CNN, он стал пятым гражданином США, погибшим за время спецоперации.

Накануне о смерти Партриджа сообщил российский Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его информации, уроженец штата Айдахо получил осколочное ранение в голову в ходе столкновений с союзными силами в Северодонецке.

Ранее, 9 октября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские служащие нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наемников на острове Хортица и бригады «Барс» в районе города Запорожья.

20 сентября стало известно о гибели итальянца Бенджамина Джорджо Галли, воевавшего в составе так называемого Международного легиона. На территорию Украины, где он находился с весны, будущий участник боевых действий перебрался из Нидерландов через Польшу.

Между тем 25 августа сообщалось, что десятки наемников из Новой Зеландии выполняют боевые и небоевые задачи на Украине. При этом Вооруженные силы Новой Зеландии получили информацию о гибели новозеландского наемника. По их данным, он не состоял на официальной военной службе.

До этого, 15 августа, пленный британский наемник Дилан Хили в суде ДНР рассказал о том, как большинство наемников проникают на Украину. Они долетают регулярными авиарейсами до Польши, а затем едут на такси до города Перемышль.

8 августа бывшие военнослужащие Вооруженных сил США, которые ранее добровольно приехали на Украину в качестве наемников, рассказали в интервью французскому телеканалу TV5Monde о мародерстве и тотальной коррупции в украинской армии.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота в 2014 году на Украине. Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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