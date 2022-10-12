Стало известно о гибели воевавшего на Украине наемника из США

Появилась информация о гибели американского наемника, принимавшего участие в боях на стороне Киева. Об этом в среду, 12 октября, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Согласно имеющимся данным, Дейн Партридж с позывным «Птица» прибыл на Украину из Айдахо 27 апреля. Неделю назад в ходе столкновений с союзными войсками в Северодонецке он получил осколочное ранение в голову.

Травма оказалась настолько серьезной, что медики приняли решение ввести бойца в искусственную кому. Тем не менее мозг пострадавшего вскоре умер. 3 октября Партриджа отключили от системы жизнеобеспечения.

Ранее, 9 октября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские служащие нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наемников на острове Хортица и бригады «Барс» в районе города Запорожья.

20 сентября стало известно о гибели итальянца Бенджамина Джорджо Галли, воевавшего в составе так называемого «Международного легиона». На территорию Украины, где он находился с весны, будущий участник боевых действий перебрался из Нидерландов через Польшу.

Между тем 25 августа сообщалось, что десятки наемников из Новой Зеландии выполняют боевые и небоевые задачи на Украине. При этом Вооруженные силы Новой Зеландии получили информацию о гибели новозеландского наемника. По их данным, он не состоял на официальной военной службе.

До этого, 15 августа, пленный британский наемник Дилан Хили в суде ДНР рассказал о том, как большинство наемников проникают на Украину. Они долетают регулярными авиарейсами до Польши, а затем едут на такси до города Перемышль.

8 августа бывшие военнослужащие Вооруженных сил США, которые ранее добровольно приехали на Украину в качестве наемников, рассказали в интервью французскому телеканалу TV5Monde о мародерстве и тотальной коррупции в украинской армии.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота в 2014 году на Украине. Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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