Десятки наемников из Новой Зеландии выполняют боевые и небоевые задачи на Украине. Об этом в четверг, 25 августа, сообщает издание Guardian со ссылкой на представителя новозеландской организации ветеранов No Duff Аарона Вуда.

По словам Вуда, ему известно о десятках солдат из Новой Зеландии, которые работают в Донбассе.

В то же время в материале утверждается, что Новая Зеландия официально не имеет военного присутствия на Украине, но предоставила стране гуманитарную помощь и отправила войска в Великобританию для помощи в обучении украинской армии.

Издание отмечает также, что Вооруженные силы Новой Зеландии получили информацию о гибели новозеландского наемника на Украине. По их данным, он не состоял на официальной военной службе.

Guardian сообщает, что погибший наемник — 30-летний капрал Доминик Абелен. Издание ссылается на утверждения друзей наемника, которые рассказали, что Абелен вступил в Интернациональный легион Украины и находился на передовой.

19 августа стало известно, что военные ВС РФ в результате нанесения удара высокоточным оружием поразили пункт базирования иностранных наемников. Было уничтожено более 90 боевиков.

15 августа Минобороны России сообщило об уничтожении более 100 иностранных наемников под Харьковом. Кроме того, констатировались высокие потери среди военнослужащих 105-го и 107-го батальонов 63-й механизированной бригады вооруженных формирований Украины.

В тот же день пленный британский наемник Дилан Хили, воевавший на стороне Киева, в суде ДНР рассказал о том, как большинство наемников проникают на Украину. Они долетают регулярными авиарейсами до Польши, а затем едут на такси до города Перемышль.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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