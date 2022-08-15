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Наемник Хили раскрыл путь проникновения иностранных боевиков на Украину

Наемник Хили: иностранные боевики прибывают на Украины регулярными авиарейсами
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Большинство боевиков проникает на Украину регулярными авиарейсами до Польши, затем на такси едет до города Перемышль. Об этом 15 августа рассказал в суде Донецкой Народной Республики (ДНР) пленный британский наемник Дилан Хили, воевавший на стороне Киева.

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Хили прилетел из Великобритании в Польшу, в город Краков. Затем приехал в Перемышль, оттуда доехал до лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украине. В лагере мужчина познакомился с человеком, пригласивших его на Украину. Также он переправил британца и еще нескольких людей до города Ямоль.

Также наемник рассказал, что подписал контракт о сотрудничестве с английской неправительственной благотворительной организацией Presidium Network, на которую работал, находясь на территории Украины. По его словам, он перевозил иностранных наемников.

В понедельник в Верховном суде ДНР огласили обвинение пятерым иностранным наемникам, воевавшим на территории Донбасса на стороне вооруженных сил Украины.

Шведу Матиасу Густавссону, хорвату Векославу Пребегу, британцу Джону Хардингу вменяют в вину участие в военных действиях в качестве наемника и обучение для насильственного захвата власти. Британца Эндрю Хилла обвиняют в участии в военных действиях в качестве наемника, гражданина Великобритании Дилана Хили — в вербовке наемников.

Первым троим иностранцам грозит смертная казнь. Все пятеро наемников не признали свою вину и не согласились с обвинением.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 августа сообщил, что в Соединенных Штатах обеспокоены возможными обвинениями в отношении этих наемников.

Ранее, 9 июня, Верховный суд ДНР приговорил британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и подданного Марокко Брагима Саадуна к смертной казни. Защита осужденных подала апелляции.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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