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Пятеро воевавших на сторону ВСУ наемников не признали вину в суде ДНР
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Пятеро воевавших на сторону ВСУ наемников не признали вину в суде ДНР

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Верховный суд ДНР 15 августа начал рассмотрение дела пяти иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ. Швед Матиас Густавссон, хорват Векослав Пребег, британцы Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили не признали свою вину и заявили о несогласии с обвинением.

Густавссону, Пребегу и Хардингу предъявили обвинение в попытке «насильственного захвата власти или насильственного удержания власти», а также «участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях». Им грозит смертная казнь.

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Хилла обвиняют только в «участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях», а Хили — в «пособничестве в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте».

Суд допросил наемников и свидетеля по их делу, исследовал письменные материалы.

Ранее, 9 июня, Верховный суд ДНР приговорил британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также подданного Марокко Брагима Саадуна к смертной казни. Как заявил по итогам заседания председательствующий коллегии по делу Александр Никулин, доказательства, которые представила сторона обвинения, позволили суду вынести обвинительный приговор.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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