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Пятеро воевавших на сторону ВСУ наемников не признали вину в суде ДНР
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В ДНР воевавшим на стороне ВСУ иностранным наемникам огласили обвинение

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В Верховном суде Донецкой Народной Республики (ДНР) огласили обвинение пятерым иностранным наемникам, воевавшим на территории Донбасса на стороне вооруженных сил Украины.

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Так, шведу Матиасу Густавссону, хорвату Векославу Пребегу, британцу Джону Хардингу вменяют в вину участие в военных действиях в качестве наемника и обучение для насильственного захвата власти. Британца Эндрю Хилла обвиняют в участии в военных действиях в качестве наемника, гражданина Великобритании Дилана Хили — в вербовке наемников.

Первым троим иностранцам грозит смертная казнь.

Ранее в этот день все пятеро наемников не признали свою вину и не согласились с обвинением.

В суде были опрошены обвиняемые, свидетели, а также исследованы письменные материалы по делу.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 августа сообщил, что в Соединенных Штатах обеспокоены возможными обвинениями в отношении этих наемников.

Ранее, 9 июня, Верховный суд ДНР приговорил британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и подданного Марокко Брагима Саадуна к смертной казни.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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