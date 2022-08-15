В ДНР воевавшим на стороне ВСУ иностранным наемникам огласили обвинение

В Верховном суде Донецкой Народной Республики (ДНР) огласили обвинение пятерым иностранным наемникам, воевавшим на территории Донбасса на стороне вооруженных сил Украины.

Так, шведу Матиасу Густавссону, хорвату Векославу Пребегу, британцу Джону Хардингу вменяют в вину участие в военных действиях в качестве наемника и обучение для насильственного захвата власти. Британца Эндрю Хилла обвиняют в участии в военных действиях в качестве наемника, гражданина Великобритании Дилана Хили — в вербовке наемников.

Первым троим иностранцам грозит смертная казнь.

Ранее в этот день все пятеро наемников не признали свою вину и не согласились с обвинением.

В суде были опрошены обвиняемые, свидетели, а также исследованы письменные материалы по делу.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 августа сообщил, что в Соединенных Штатах обеспокоены возможными обвинениями в отношении этих наемников.

Ранее, 9 июня, Верховный суд ДНР приговорил британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и подданного Марокко Брагима Саадуна к смертной казни.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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