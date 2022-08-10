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Приехавшие на Украину наемники из США обвинили ВСУ в мародерстве

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Бывшие военнослужащие Вооруженных сил США, которые ранее добровольно приехали на Украину в качестве наемников, рассказали в интервью французскому телеканалу TV5Monde о мародерстве и тотальной коррупции в украинской армии. Запись появилась 8 августа на странице в YouTube.

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Так, один из солдат рассказал о том, как ВСУ забрали у его погибших сослуживцев сотовые телефоны, документы и деньги. Теперь американцы уверены, что украинское руководство «не колеблясь, пожертвует ими ради славы».

«Мы только что вернулись с задания, это было глупо. Мы потеряли четверых наших парней в бою. <…> Не все идет так, как мы себе представляли», — сообщил наемник.

10 августа военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» заявил, что иностранные наемники на Украине — это не сплошь идейные добровольцы, как их принято представлять в западных СМИ, а зачастую профессиональные военные, которые зарабатывают деньги или делают карьеру.

9 августа Минобороны РФ сообщило о том, что количество иностранных наемников и специалистов на Украине почти за четыре недели, с 8 июля по 5 августа, специальной операции сократилось на 549 человек.

До этого, 26 июля, стало известно, что Вооруженные силы России ликвидировали свыше 40 наемников на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Большинство боевиков были выходцами из Польши.

23 июля издание Politico заявило о гибели четверых наемников на территории восточной части ДНР. Двое являлись гражданами Канады и Швеции, а двое приехали из США.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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