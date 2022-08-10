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Эксперт привел классификацию иностранных наемников на Украине

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mihir Melwani
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Иностранные наемники на Украине — это не сплошь идейные добровольцы, как их принято представлять в западных СМИ, а зачастую профессиональные военные, которые зарабатывают деньги или делают карьеру, рассказал «Известиям» в среду, 10 августа, военный эксперт Владислав Шурыгин.

Отсечь всех лишних: за месяц на Украине уничтожено почти 400 наемников
Больше всего иностранцев прибыли в соседнюю страну из Польши

«Можно назвать несколько категорий наемников на Украине. Большое их количество числятся на контрактах в частных военных компаниях. Особенно много таких среди поляков, есть даже подразделения, состоящие из них. Также под наемников маскируются военнослужащие различных армейских структур из западных стран. Здесь они зарабатывают себе боевой опыт — это престижно», — рассказал он.

Есть и классические искатели приключений, которые приехали за ощущениями и впечатлениями.

«Это, конечно, самая большая категория», — добавил Шурыгин.

По его словам, для наемника самое главное условие пребывания в зоне боевых действий — личная безопасность.

«Солдаты удачи» должны знать, что вот они сейчас поохотятся на людей, а потом вернутся домой. Как только они начинают чувствовать серьезную опасность, они стараются покинуть зону боевых действий. Хороший аргумент, который помогает вывести наемников из игры, — это тактика, которой сейчас придерживаются Вооруженные силы РФ. В окопах под артогнем иностранцы быстро теряют мотивацию, понимая, что рано или поздно их убьют или искалечат. Этим объясняется тенденция сокращения числа наемников на Украине», — объяснил эксперт.

За почти четыре недели — с 8 июля по 5 августа — в результате наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик число наемников на Украине уменьшилось с 2741 до 2192 человек, заявили 9 августа в российском военном ведомстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Счет и меч: сколько осталось иностранных наемников на Украине

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