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МО РФ сообщило о сокращении числа наемников на Украине на 549 человек

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Фото: REUTERS/Nacho Doce
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Количество иностранных наемников и специалистов на Украине за четыре недели специальной операции сократилось на 549 человек, сообщили в Минобороны РФ.

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«За почти четыре недели – с 8 июля по 5 августа, – в результате наступательных действий российских Вооруженных Сил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик, число наемников на Украине уменьшилось с 2 741 до 2 192 человек», — сообщили в ведомстве.

В МО добавили, что за минувшие недели на территорию Украины прибыло еще 175 «солдат удачи», 81 из которых приехали из Грузии.

Не смотря на это, уточнили в министерстве, поток зарубежных наемников не перекрывает потери в их рядах. В ведомстве располагают достоверной информацией об уничтожении 335 иностранных боевиков. Кроме того, известно, что ещё 389 человек сами покинули территорию боевых действий.

Ранее, 1 августа, украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, позволяющий иностранцам и лицам без гражданства продлить контракт на прохождение службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на срок до 10 лет.

До этого, 26 июля, стало известно, что Вооруженные сил России ликвидировали свыше 40 наемников на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Большинство боевиков были выходцами из Польши.

23 июля издание Politico заявило о гибели четверых наемников на территории восточной части ДНР. Двое являлись гражданами Канады и Швеции, и двое приехали из США.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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