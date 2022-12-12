Российские военные в ходе спецоперации на Украине ликвидировали американскую наемницу Ребекку Мациоровски. Об этом 12 декабря сообщает издание «Русская весна».

Мациоровски родилась в городе Ноксвилл, штат Теннесси. Ей было 28 лет. На Украину она отправилась летом 2022 года.

Подробности ее ликвидации неизвестны. «Русская весна» утверждает, что информацию о гибели наемницы им подтвердили американские источники.

В октябре телеканал CNN сообщил, что наемник из США Дейн Партридж скончался во время боевых действий на Украине.

В июне в Госдепе подтвердили информацию о том, что гражданин США Стивен Забельски погиб на Украине.

29 ноября офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщал, что наемники, воюющие на стороне Украины, несут большие потери в районе городов Кременная, Лисичанск, Сватово и на других участках фронта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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